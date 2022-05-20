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Bienna Fur Deri Halı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çadırcıer: Bu sene fuar inanılmaz hareketli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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Bienna Fur Deri Halı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çadırcıer: Bu sene fuar inanılmaz hareketli

Bienna Fur Deri Halı firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çadırcıer, dünyaca lider konumda olan ev tekstili fuarı olan Hometex fuarıyla alakalı şunları iletti;

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