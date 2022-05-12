Milli Saraylar 'Kaşıkçı Elması kayboldu' iddialarını yalanladı! İşte gerçekler
Milli Saraylar, sosyal medyadaki "Kaşıkçı Elması kayboldu" iddialarına cevap verdi. Milli Saraylar tarafından yapılan resmi açıklamada söz konusu iddialar, "Kaşıkçı Elması’nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir" ifadeleriyle yalanlandı.
Milli Saraylar'ın sosyal medya hesabından Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu iddialarına yanıt verildi. Milli Saraylar'dan yapılan açıklamada "Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı'nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü'nde sergilenmektedir" denildi.
"MAKSATLI VE KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK GİRİŞİMLERDİR"
Paylaşımda "Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir" ifadelerine yer verildi.
"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAKTIR"
Milli Saraylar'ın açıklaması "Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır" ifadeleriyle sonlandı.
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