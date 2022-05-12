Milli Saraylar ’Kaşıkçı Elması kayboldu’ iddialarını yalanladı! İşte gerçekler

"MAKSATLI VE KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK GİRİŞİMLERDİR"

Paylaşımda "Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir" ifadelerine yer verildi.

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAKTIR"

Milli Saraylar'ın açıklaması "Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır" ifadeleriyle sonlandı.