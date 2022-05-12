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Mehmet Kaya: Markaların yeni reklam alanı artık sosyal medya

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2022
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Mehmet Kaya: Markaların yeni reklam alanı artık sosyal medya

Sosyal medya üzerinden yapılan reklamların sektördeki payı her geçen gün biraz daha büyüyor. Güçlü markaların tanıtım yapmak için artık sosyal medyaya ve bu dünyanın fenomen isimlerine yöneldiğini söyleyen Koru Medya Kurucu Ortağı Mehmet Kaya, “Influencer’lar, reklam pastasının en yeni ortağı. Markalar onlar için artık devasa bütçeler ayırıyor” dedi.

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