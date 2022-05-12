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Furkan Kaya: Markalar micro influencer’lara yöneldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2022
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Furkan Kaya: Markalar micro influencer’lara yöneldi

Koru Medya Reklam Ajansı Kurucu Ortağı Furkan Kaya, sosyal medyada reklam yapmak isteyen markaların influencer’larla yaptıkları işbirlikleri hakkında konuştu. Kaya, son dönemde markaların daha az takipçili ‘micro influencer’lara yöneldiğini söyledi ve bunun nedenlerini anlattı.

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