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Onur Şanlı "Yetim Yaşıyorum" şarkısı ile dikkatleri üzerine topladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Onur Şanlı Yetim Yaşıyorum şarkısı ile dikkatleri üzerine topladı

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz’li Sanatçı Onur Şanlı uzun bir aradan sonra çıkardığı yeni çalışması “Yetim Yaşıyorum” ile sevenlerine tekrar merhaba dedi.

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