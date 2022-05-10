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Edib Çapanoğlu yılın başarılı sporcu hocası ödülüne layık görüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Edib Çapanoğlu yılın başarılı sporcu hocası ödülüne layık görüldü

12 yıldır aktif bir şekilde spor, 8 yıldır da fitness yapan Edib Çapanoğlu; Uluslararası Star Ödülleri içerisinde yer alarak “Yılın Fitness Eğitmeni” ödülüne layık görülmüştür.

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