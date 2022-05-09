Son dakika! Bursa’da metrodaki sigara kavgası ile ilgili Valilik’ten açıklama geldi: Kavga edenler Türk vatandaşı

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Acemler metro istasyonunda gerçekleşti. Metroda sigara içen gençler ile metrodaki vatandaşlar arasında tekme tokatlı kavga çıktı. Kavga anlarını diğer yolcular cep telefonu kamerasında kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden sığınmacı provokasyonu yapıldı. Çok sayıda kullanıcının paylaştığı görüntülerde kavga edenlerin mülteciler olduğu iddia edildi.