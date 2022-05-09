Son dakika! Bursa'da metrodaki sigara kavgası ile ilgili Valilik'ten açıklama geldi: Kavga edenler Türk vatandaşı
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde metroda sigara içen bir grup genç ile metroda olan bir takım vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı. Tansiyonların yükseldiği kavgada tekme ve tokatlar konuştu. O anlar diğer yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medya üzerinden kavganın mülteciler arasında çıktığı iddia edilerek provokasyon yapıldı. Bursa Valiliği tarafından olaya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, tarafların Türk olduğu ve birbirlerinden şikayetçi olmadığı aktarıldı.
Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Acemler metro istasyonunda gerçekleşti. Metroda sigara içen gençler ile metrodaki vatandaşlar arasında tekme tokatlı kavga çıktı. Kavga anlarını diğer yolcular cep telefonu kamerasında kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden sığınmacı provokasyonu yapıldı. Çok sayıda kullanıcının paylaştığı görüntülerde kavga edenlerin mülteciler olduğu iddia edildi.
VALİLİK GERÇEĞİ AÇIKLADI
Gerçek Bursa Valiliği'nin açıklaması ile ortaya çıktı. Açıklamada, tarafların Türk vatandaşı olduğu ve birbirlerinden şikayetçi olmamaları üzerine serbest bırakıldıkları bildirildi.
İddiaya göre, bir grup genç, metroda sigara içmeye kalkıştı. Bunu gören metrodaki vatandaşlar duruma tepki gösterince aralarında gerginlik çıktı.
Tartışma kısa süre içerisinde tekme tokatlı kavgaya dönüştü.
KAVGA METRONUN DIŞINA SIÇRADI
Kavga metronun dışına sıçrarken görgü tanıkları durumu polis ekiplerine bildirdi.
EMNİYET GÜÇLERİ ARAYA GİRDİ
Olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu.
SIĞINMACI PROVOKASYONU YAPILDI
Bursa'da metroda yaşanan olay üzerine sığınmacı provokasyonu yapıldı. Sosyal medyada çok sayıda kişi kavga edenlerin kurallara uymayarak sigara içen mültecilerden kaynaklandığını iddia etti. Sığınmacılar üzerinden algı oluşturulurken, gerçek kısa sürede anlaşıldı.
BURSA VALİLİĞİ: KAVGA EDENLER TÜRK VATANDAŞI
Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Türk uyruklu oldukları belirtilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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