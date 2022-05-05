05 Mayıs 2022, Perşembe
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Bahar Babacan kendi adını taşıyan “Skin Care” markasıyla hedefinin Forbes olduğunu açıkladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2022
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Bahar Babacan kendi adını taşıyan “Skin Care” markasıyla hedefinin Forbes olduğunu açıkladı

Bahar Babacan, “İnsanların cebindeki parayı almak için balon reklam değil gerçekten ihtiyaç duydukları ürünleri, istedikleri sonuçla onlara sunmak başarının ilk adımıdır. Sonuç odaklı hareket ettiğiniz zaman başarı zaten geliyor. İnsanların sağlığı oyuncak değil” dedi.

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