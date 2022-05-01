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Kaldırımda oturan erkeği tokatladı! O anlar kayıt altına böyle alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2022
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Kaldırımda oturan erkeği tokatladı! O anlar kayıt altına böyle alındı

Adana'da bir genç kız, kaldırımda oturan genç erkeği tartaklayıp, tokat attı. Yaşananlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaldırımda oturan erkeği tokatladı! O anlar kayıt altına böyle alındı

Kaldırımda oturan genç bir erkek bilinmeyen nedenle bir genç kız tarafından tartaklandı.

Kaldırımda oturan erkeği tokatladı! O anlar kayıt altına böyle alındı

Genç kız, erkeğe birkaç kez tokat attı. Bu sırada erkeğin tepki vermemesi dikkat çekti.

Kaldırımda oturan erkeği tokatladı! O anlar kayıt altına böyle alındı

Bir süre daha erkeği tartaklayan genç kız daha sonra uzaklaştı.

Kaldırımda oturan erkeği tokatladı! O anlar kayıt altına böyle alındı

Yaşananlar, çevredeki apartmanda yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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