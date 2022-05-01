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İstanbul Zeytinburnu'nda inanılmaz anlar!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2022
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İstanbul Zeytinburnu’nda inanılmaz anlar!

İstanbul Zeytinburnu'nda dehşet dolu anlar yaşandı. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Korkunç olayda 3 kişi yaralandı.

Korkunç Olay, saat 23.00 sıralarında Zeytinburnu'nda yaşandı... Aralarında husumet olan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Çıkan sözlü tartışma da taraflar anlaşamayınca silahlar çekildi.

İSTANBUL'DA KORKU DOLU ANLAR

Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Sokak savaş alanına döndü. Husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Onlarca kurşunun sıkıldığı kavgada sokak adeta savaş alanına döndü.Kavgada kurşunların hedefi olan üç kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

2 KİŞİ BACAĞINDAN 1 KİŞİ KARNINDAN VURULDU!

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu 2 kişinin bacağından 1 kişinin ise karnından vurulduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede incelemelerde bulundu. Onlarca kovanın bulunduğu sokakta, bazı kurşunların çevrede bulunan bir araca isabet ettiği görüldü. Yaşanan silahlı kavga sonrası saldırganlar olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin saldırganları arama çalışması sürüyor.

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