İstanbul Zeytinburnu’nda inanılmaz anlar!

İSTANBUL'DA KORKU DOLU ANLAR

Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Sokak savaş alanına döndü. Husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Onlarca kurşunun sıkıldığı kavgada sokak adeta savaş alanına döndü.Kavgada kurşunların hedefi olan üç kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.