Araf suresi 10. ayet ve Sad suresi 54. ayet okunuşu | Cüzdan duası nedir? Ramazan’ın son cuması hangi dua okunur?

Araf suresi 10. ayet ve Sad suresi 54. ayet nasıl okunur? 2022 Ramazan ayına veda etmemize kısa bir süre kaldı. Ramazan ayının son cuması bugün idrak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Ramazan'ın son cuması 'cüzdan duası' gündeme geldi. Cüzdan duası ile Araf suresi 10. ayet ve Sad suresi 54. ayet okunuşuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, cüzdan duası nedir? Ramazan'ın son cuması hangi dua okunur? İşte Araf suresi 10. ayet ve Sad suresi 54. ayet Arapça okunuşu ve Türkçe meali...

CÜZDAN DUASI NEDİR?

Son zamanlarda sosyal medya üzerinde Ramazan'ın son cuması okunacak dualar arasında "Cüzdan duası" yer alıyor. Ramazan ayının son cuma günü selâ ile ezan arasında Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. âyetinin birlikte yazılıp, cüzdan içine konulursa hiç çıkartmamak kaydıyla para sıkıntısı çekilmeyeceği iddia ediliyor. Ancak böyle bir duânın (cüzdan duası) geçerli mâkul bir kaynağı yok.

Araf suresi 10. ayet ve Sad suresi 54. ayet okunuşu;