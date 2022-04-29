Araf suresi 10. ayet ve Sad suresi 54. ayet okunuşu | Cüzdan duası nedir? Ramazan'ın son cuması hangi dua okunur?
Araf suresi 10. ayet ve Sad suresi 54. ayet okunuşu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ramazan ayının son cuması bugün idrak edilirken, Ramazan'ın son cumasında okunacak dualar arasında "cüzdan duası" yer almaya başladı. Cüzdan duası ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, cüzdan duası nedir? Ramazan'ın son cuması hangi dua okunur? İşte Araf suresi 10. ayet ve Sad suresi 54. ayet Arapça okunuşu ve Türkçe meali...
Araf suresi 10. ayet ve Sad suresi 54. ayet nasıl okunur? 2022 Ramazan ayına veda etmemize kısa bir süre kaldı. Ramazan ayının son cuması bugün idrak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Ramazan'ın son cuması 'cüzdan duası' gündeme geldi. Cüzdan duası ile Araf suresi 10. ayet ve Sad suresi 54. ayet okunuşuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, cüzdan duası nedir? Ramazan'ın son cuması hangi dua okunur? İşte Araf suresi 10. ayet ve Sad suresi 54. ayet Arapça okunuşu ve Türkçe meali...
CÜZDAN DUASI NEDİR?
Son zamanlarda sosyal medya üzerinde Ramazan'ın son cuması okunacak dualar arasında "Cüzdan duası" yer alıyor. Ramazan ayının son cuma günü selâ ile ezan arasında Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. âyetinin birlikte yazılıp, cüzdan içine konulursa hiç çıkartmamak kaydıyla para sıkıntısı çekilmeyeceği iddia ediliyor. Ancak böyle bir duânın (cüzdan duası) geçerli mâkul bir kaynağı yok.
Araf suresi 10. ayet ve Sad suresi 54. ayet okunuşu;
ARAF SURESİ 10. AYET TEFSİRİ
"Bir mekâna koyma, yerleştirme" anlamına gelen âyet metnindeki temkîn kavramı mecazi olarak "birine tasarruf gücü ve yetkisi verme" mânasında da kullanılır. Buna göre âyette bütün insanlara hitaben "Sizi dünyaya yerleştirdik; orayı işleyip mâmur etmeye, dünyadaki diğer varlıklar üzerinde tasarrufta bulunmaya muktedir kıldık" buyurulmuştur. Kuşkusuz bu iktidar da akıl ve düşünme melekelerinin bir sonucudur. "Ne kadar da az şükrediyorsunuz!" ifadesi, Allah'ın anılan lutuflarına muhatap oldukları halde şükür borcunda kusur eden herkese yönelik bir itham ve sitemdir.
ARAF SURESİ FAZİLETLERİ
Araf Suresi, dünya ve ahirette mutlu olmak için çokça okunmalıdır. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim A'raf suresini okumaya devam ederse, kıyamet gününde Adem (Aleyhisselam) o kişiye şefaat eder." (Kadı Beyzavi, Beyzavi Tefsir (Envarut-Tenzil ve Esrarut-Te'vil), 1/373)
"Kazancının bol ve bereketlenmesini isteyen bir kişi A'raf suresinin 10. ayetini çokça okumalı ve yazıp bir köşeye asmalıdır."
"Her kim A'raf Suresinin 1-3 ayetlerini çokça okur veya üzerinde taşırsa, verdiği kararda isabetli olur ve sıkıntılarından kurtulur, herkes tarafından sevilen bir kişi olur."
ARAF SÜRESİ 10. AYET VE SAD SURESİ 54. AYET KAÇINI CÜZDE?
Sad suresi, Saffat suresinden sonra, Zümer suresinden önce yer almaktadır. Sad suresi yirmi üçüncü cüzde yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'in 9. cüzünde A'raf Suresi yer alır.
SAD SURESİ 54. AYET TEFSİRİ
Gerek burada gerekse Kur'an'ın daha başka yerlerinde âhiret mutluluğunun maddî ve somut unsurlarla tasvir edilmesine, dünyevî zevkleri çağrıştıran ifadeler kullanılmasına bakarak bundan oradaki nimetlerinin mutlaka dünyadakilerin aynısı olacağı gibi bir sonuç çıkarmamak gerekir
ARAF SÜRESİ 10. AYET VE SAD SÜRESİ 54. AYET NE İÇİN OKUNUR?
Ramazan ayının son Cuma günü, sela ile ezan arasında Araf Suresi'nin 10. Ayeti ve Sad Suresi'nin 54. Ayetinin birlikte yazılması ve cüzdan içine konulması suretiyle para sıkıntısının ortadan kalkacağı iddia edilir. Bu sebeple bu ayetler Cüzdan duası adıyla anılır. Ancak bunun resmi bir kaynağı yoktur ve bu durum Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Araf ve Sad Sureleri'nin Cüzdan duası olarak geçmediğini, bu kullanımın halk arasında olduğunu bildirmektedir. Elbette bu duaları okumak kişiyi ferahlatacaktır. Allah'ı zikredip dermanı ondan beklemek en hayırlısıdır.
SAD SURESİ'NİN FAZİLETLERİ
Sad Suresi, faziletleri müjdelenen sure ve ayetlerden biridir.
"Her kim Sâd sûresi'ni okursa Allah (cc) onu büyük ve küçük günahlara girmekten korur."
"Her gün okumaya devam eden, insanların ve şeytanların kötülüklerinden korunur."
"Mal ve mevkiye kavuşmak isteyen kişi, Besmele ile beraber Sad suresinin 35. ayetini okumaya devam etmelidir."
BOLLUK-BEREKET, RIZIK GENİŞLİĞİ İÇİN NELER YAPILIR?
* Her akşam aksatmadan Vâkıa Sûresi okuyun
* Yemeklerden sonra yemek duâsı okuyun
* Yemeklerden sonra tabağınızı sünnetleyin
* Bol bol şükredin ve "Elhamdülillah" deyin.
* İşlediğiniz tüm günahları terk edin.
* Rabbimizi bol bol zikredin.
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