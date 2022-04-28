28 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Little Lu’nun kurucusu Erkan Bezginsel: Yeni şubelerimizle büyüyoruz

Little Lu’nun kurucusu Erkan Bezginsel: Yeni şubelerimizle büyüyoruz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
ABONE OL
Little Lu’nun kurucusu Erkan Bezginsel: Yeni şubelerimizle büyüyoruz

Little Lu, Almanya’nın farklı bölgelerinde lüx eğlence mekânı konseptiyle hizmet veriyor. Kısa süre içerisinde Almanya’nın en dikkat çeken mekanları arasında yer almayı başaran Little Lu’nun kurucusu Erkan Bezginsel, başarılı projenin gelişimi hakkında detayları paylaştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA