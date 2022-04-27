Lazer epilasyon yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken ağda ve lazer epilasyon yapılır mı, oruç bozulur mu? Diyanet duyurdu

Epilasyon yapmak orucu bozar mı? Ramazan, oruç ve Kur'ân ayıdır. Ramazan ayı oruç ile anlam bulurken, oruçları her şeyden önce bir sabır, irade ve merhamet eğitimi, iştah ve hevesin, gayri meşru istek ve arzuların esiri olmaktan koruyan birer kalkan olarak görülüyor. Oruç ibadeti yapılırken en çok merak edilenlerden biri de 'orucu bozan durumlar' oluyor. Peki, epilasyon yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken ağda ve lazer epilasyon yapılır mı? İşte Diyanet'in 'lazer epilasyon orucu bozar mı?' sorusuna yanıtı...

AĞDA VE LAZER EPİLASYON ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Ağda veya epilasyon yaptırmak orucu bozar mı?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi: