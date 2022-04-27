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Bellona ile evini hisset

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2022
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Bellona ile evini hisset

Tasarımları ve şık ürün konseptleri ile mobilya sektörünün öncü markalarından Bellona, sektördeki 25. yılını özel bir koleksiyonla tüketicilerinin beğenisine sunuyor.

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