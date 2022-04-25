Ünlü iş adamı Selim Uslu'nun eşine ve kendisine şantaj
Uslu Grup Yönetim Kurulu Onursal Başkanı ve Genel Müdürü Selim Uslu, geçtiğimiz yıl 2 Şubat günü İstanbul'a geldi. Eğlenmek için aynı gece dışarıya çıkan genç iş adamı, Beşiktaş'taki bir mekânda Duygu U. İsimli kadınla eğlenmeye başladı. Ardından Şişli'deki bir otele giden Uslu, burada iddiaya göre Duygu ile cinsel içerikli fotoğraf ve videolar çekildi.
Uslu Grup Yönetim Kurulu Onursal Başkanı ve Genel Müdürü Selim Uslu'nun bir kadınla otel odasında çekilen müstehcen görüntülerini ele geçiren Cansev Y., önce Uslu'nun eşinden şantajla geçen yıl şubat ayında 50 bin lira aldı. 3 ay sonra yeniden işadamının eşinden para isteyen şantajcı bu kez istediğini elde edemeyince aynı fotoğrafları kullanarak işadamına şantaj yaptı. Şantajcının 8 yıl hapsi isteniyor.
İŞADAMININ EŞİNE ŞANTAJ
İddiaya göre 14 Şubat günü, Selim Uslu'nun eşi Arzu Uslu'ya sosyal medya üzerinden bir mesaj geldi. Mesajda, 'Eşinin müstehcen görüntüleri elimde. Eğer 50 bin lira göndermezsen sosyal medyadan bu görüntüleri yayınlayacağım' yazıyordu. Mesaj karşısında şoke olan Uslu, mesajı gönderen kişi ile Samsun'da bir mekanda buluştu.
Arzu Uslu, yine iddiaya göre parayı genç kadına verdi. Kendisini Cansev olarak tanıtan 30 yaşındaki kadın, olay tarihinden 3 ay sonra Arzu Uslu'ya yeniden ulaşarak para istedi. Bu kez parayı tahsil edemeyen kadın, aynı fotoğrafları Selim Uslu'ya gönderdi.
"100 BİN LİRA AZ BİLE"
Dilek Yaman Demir'in haberine göre Selim Uslu'dan da para isteyen şantajcı, istediğini elde edemedi. Uslu'ya, '100 bin lira versen de az. Bu fotoğrafların değeri daha fazla' şeklinde mesaj gelince iş adamı olayla ilgili şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Selim Uslu'nun eşi olan Arzu Uslu, soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdi. Genç kadının kendisine sosyal medya hesabından mesaj atarak 'Elimde ilgileneceğin fotoğraflar ve video var' dediğini, para istediğini, 3 ay kadar sonra tekrar mesaj atarak para istemeye devam ettiğini ifade etti.
"ALKOLLÜYDÜM"
Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Cansev Y., Selim Uslu'nun söz konusu fotoğraflarının arkadaşı Duygu U. Tarafından kendisine atıldığını, müşteki ile arkadaşının fotoğrafı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden müştekinin eşine gönderdiğini kabul etti. Mesaj gönderdiği esnada alkollü olduğunu daha sonra pişman olduğunu ifade eden Cansev, fotoğraflar karşılığında kimseden para almadığını söyledi.
ŞANTAJCIYA DAVA
Yürütülen soruşturma sonunda 'Cansev Y.' hakkında, 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, ve Şantaj' suçlarından dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin ele geçirmiş olduğu ve Uslu'nun özel hayatına ilişkin görüntü ve videoları eşine göndererek hukuka aykırı şekilde ifşa ettiği ardından bu görüntülerin paylaşılmasından endişe duydukları için önce Selim Uslu'nun eşinin şantaja maruz kaldığını ardından iş adamının şantaja uğradığı anlatıldı. 8 yıla kadar hapsi istenen Cansev, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.
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