Ünlü iş adamı Selim Uslu ve eşine şantaj! Cinsel içerikli videolar çekildi

İŞADAMININ EŞİNE ŞANTAJ

İddiaya göre 14 Şubat günü, Selim Uslu'nun eşi Arzu Uslu'ya sosyal medya üzerinden bir mesaj geldi. Mesajda, 'Eşinin müstehcen görüntüleri elimde. Eğer 50 bin lira göndermezsen sosyal medyadan bu görüntüleri yayınlayacağım' yazıyordu. Mesaj karşısında şoke olan Uslu, mesajı gönderen kişi ile Samsun'da bir mekanda buluştu.



Arzu Uslu, yine iddiaya göre parayı genç kadına verdi. Kendisini Cansev olarak tanıtan 30 yaşındaki kadın, olay tarihinden 3 ay sonra Arzu Uslu'ya yeniden ulaşarak para istedi. Bu kez parayı tahsil edemeyen kadın, aynı fotoğrafları Selim Uslu'ya gönderdi.