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Mustafa Palabıyık kimdir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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Mustafa Palabıyık kimdir?

Mustafa Palabıyık 26 Ağustos 1974 tarihinde Almanya’nın Duisburg kentinde doğdu. Aslen Gaziantepli olan Mustafa Palabıyık, Duisburg Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okurken 1994 yılında aktif olarak Pala Export GmbH şirketinde görev almaya başladı. Şirket Avrupa pazarında züccaciye sektöründe faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra şirketin kahve üretimi ve girişim projeleri bulunuyor. Babası İbrahim Palabıyık annesi ise merhum Hatice Palabıyık’tır.

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