21 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Otomobil TIR'a arkadan çarptı! Kadın sürücü hayatını kaybetti

Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Otomobil TIR'a arkadan çarptı! Kadın sürücü hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Otomobil TIR’a arkadan çarptı! Kadın sürücü hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Kuzey Marmara Çevre Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobilin tıra arkadan çarptığı görüldü. Kameralara yansıyan görüntülerde ise araç içine sıkışan kadın sürücünün kurtarılma anları yer aldı. Hastaneye kaldırılan kadın sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kuzey Marmara Çevre Otoyolu Başakşehir mevkiisi üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil tıra arkadan çarptı. Kazanın henüz neden meydana geldiği bilinmiyor.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler kurtarma çalışmalarına başladı. Arabada sıkışan sürücü uzun süren çalışmaların ardından itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılırken o anlar kameralar tarafından anbean kayıt altına alındı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler tarafından sıkıştığı aracından çıkartılan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı. Yüzünün kanlar içinde kaldığı görülen sürücünün hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan yolcu koltuğunda oturan şahsın ise ağır yaralandığı açıklandı.



Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza! KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA