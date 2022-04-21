Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Otomobil TIR'a arkadan çarptı! Kadın sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Kuzey Marmara Çevre Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobilin tıra arkadan çarptığı görüldü. Kameralara yansıyan görüntülerde ise araç içine sıkışan kadın sürücünün kurtarılma anları yer aldı. Hastaneye kaldırılan kadın sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kuzey Marmara Çevre Otoyolu Başakşehir mevkiisi üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil tıra arkadan çarptı. Kazanın henüz neden meydana geldiği bilinmiyor.
İHBAR ÜZERİNE EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler kurtarma çalışmalarına başladı. Arabada sıkışan sürücü uzun süren çalışmaların ardından itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılırken o anlar kameralar tarafından anbean kayıt altına alındı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler tarafından sıkıştığı aracından çıkartılan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı. Yüzünün kanlar içinde kaldığı görülen sürücünün hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Öte yandan yolcu koltuğunda oturan şahsın ise ağır yaralandığı açıklandı.
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