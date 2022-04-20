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Ünlü müzisyen Nicolas Tancak iş dünyasında da yatırımlar yapıyor, hedef Türkiye!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2022
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Ünlü müzisyen Nicolas Tancak iş dünyasında da yatırımlar yapıyor, hedef Türkiye!

Ünlü müzisyen Nicolas Tancak, iş dünyasında da yatırımlar yapmaya başlıyor; sanatçının yatırım hedefinde Türkiye’nin olduğu biliniyor.

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