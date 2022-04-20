20 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Modacı Hasan Altın, Ebru Yaşar için tasarladığı sahne kostümü ile gündeme geldi

Modacı Hasan Altın, Ebru Yaşar için tasarladığı sahne kostümü ile gündeme geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2022
ABONE OL
Modacı Hasan Altın, Ebru Yaşar için tasarladığı sahne kostümü ile gündeme geldi

Geçtiğimiz günler de art arda aldığı sahneler de beğenilen sanatçı Ebru Yaşar, Modacı Hasan Altın imzası ile sahne aldı tüm magazin gündemine düşen cesur Mmr ve Iila tonlarının hakim olduğu derin yırtmaçlı kıyafeti ile tüm bakışları üzerine topladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA