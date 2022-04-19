19 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sercan Taştan dünya starlarına göz kırptı

Sercan Taştan dünya starlarına göz kırptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
ABONE OL
Sercan Taştan dünya starlarına göz kırptı

Yaklaşık 20 yıldır profesyonel bir şekilde kadın kuaförlüğünde  öncülük yapan Sercan Taştan, Türkiye’de İstanbul ve Ankara'da, yurt dışında da  Almanya ve Avrupa’da çok tanınan bir marka oldu .

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA