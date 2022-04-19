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Qua Granite sürdürülebilir bir dünyaya ve gençlere destek için adım attı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2022
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Qua Granite sürdürülebilir bir dünyaya ve gençlere destek için adım attı

17 Nisan 2022 tarihinde üçüncüsü gerçekleşen Uluslararası Maraton İzmir “Sürdürülebilir bir Dünya” amacı doğrultusunda tüm sporcuları bir araya getirdi.

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