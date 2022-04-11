Prof. Dr. Alper Çelik’ten bir vukuat daha! Yine mide küçültme yine ölüm

İstanbul Şişli'deki özel bir hastanede Prof. Dr. Alper Çelik tarafından mide küçültme ameliyatı olmak için bıçak altına yatan 50 yaşındaki Selahattin Serin, ameliyat sonrası hayatını kaybetti. İzmir'de yaşayan evli ve iki çocuk babası Selahattin Serin, fazla kilolarından dolayı mutsuzdu.