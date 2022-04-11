Prof. Dr. Alper Çelik'ten bir vukuat daha! Yine mide küçültme yine ölüm
Son dakika haberine göre: 2019’da mide küçültme ameliyatı yaptığı hastanın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Prof. Dr. Alper Çelik, bir vukuat daha işledi. Çelik’in ameliyat ettiği Selahattin Serin, taburcu olduktan sonra yaşamını yitirdi
İstanbul Şişli'deki özel bir hastanede Prof. Dr. Alper Çelik tarafından mide küçültme ameliyatı olmak için bıçak altına yatan 50 yaşındaki Selahattin Serin, ameliyat sonrası hayatını kaybetti. İzmir'de yaşayan evli ve iki çocuk babası Selahattin Serin, fazla kilolarından dolayı mutsuzdu.
Serin, Prof. Dr. Alper Çelik ile görüşerek mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. 27 Aralık 2017'de ameliyat masasına yatan Serin, Prof. Dr. Çelik ve ekibi tarafından Şişli'deki özel bir hastanede ameliyat edildi. İddiaya göre 5 gün hastanede kalan Serin, ağrılar içinde kıvranmasına ve günlerdir tuvalete çıkamamasına rağmen, ağrının ameliyattan kaynaklandığı belirtilerek taburcu edildi.
İzmir'e dönen Serin, fenalaştı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Serin'in ailesi ölümle ilgili şikayetçi oldu. Adli Tıp Kurumu raporunda, Serin'in ölümünün 'Morbid obezite' ameliyatı ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili doktor Alper Çelik hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı.
İddianamede, komplikasyonlar gelişmesine ve doktora da bildirilmesine rağmen ölen şahsın hatalı olarak taburcu edildiği ve durumunun aciliyeti bildirilmeksizin bir tıbbi kuruluşa yönlendirilmediği, bundan ötürü de şüpheli doktorun meydana gelen ölümde kusurunun bulunduğu rapor edildi.
GEÇMİŞİ BENZER VAKALARLA DOLU
PROF. Dr. Alper Çelik hakkında 2019'da mide küçültme ameliyatı yaptığı 42 yaşındaki Bülent Zaim isimli vatandaşın ölümüyle ilgili geçen yıl "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılmıştı. Çelik Ayrıca gerekli yeterliliklere sahip olmaması nedeniyle Çelik'in sahibi olduğu özel hastanenin kapısına kilit vurulmuştu.
Söz konusu hastanede yapılan bir ameliyatta HIV virüsü taşıyan bir hastada kullanılan tibbi malzeme değiştirilmesi gerekirken, 3 günde 15 hasta daha aynı sıvıyla ameliyat edilmişti. Ameliyat sonrası 3 hasta yaşamını yitirmiş, Çelik hakkında soruşturma başlatılmıştı. Çelik bazı hastaları tarafından maddi tazminat davalarıyla da karşı karşıya kalmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı?
- PTT 55 bin personel alımı: PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT hangi illerde alım yapacak?
- Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM-PA bekçilik başvuruları ne zaman 2022?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Nisan Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?
- Sigara fiyatlarına yeni zam gelecek mi? 2022 10 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar?
- TOKİ'den yüzleri güldürecek duyuru! %40 peşinat ve 1.200 TL taksitle Mayıs ayına ev sahibi olarak girebilirsiniz! 6 ilde uygun fiyatlı daireler...
- AÖL kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
- SSK ve Bağ-Kur'luya enflasyon artışı! Memur emeklisine %34,12 zam yolda! Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranı...
- Fenerbahçe 2-0 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)
- Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Bayram ikramiyesi için yeni hesap: "3.000 TL'yi bulabilir" Bayram ikramiyesi ne zaman yatar?
- Fenerbahçe Safiport - Sopron Basket canlı maç izle! Fenerbahçe Sopron maçı canlı yayın izleme linki