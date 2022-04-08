Oruçluyken ağda yapmak orucu bozar mı? Kıl almak orucu bozar mı? Diyanet’e göre lazer epilasyon orucu bozan durumlardan mıdır?

ORUÇLUKEN AĞDA YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz.