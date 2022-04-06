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Edirne'de fuel oil kazanı patladı! Buğday tarlaları zift altında kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2022
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Edirne’de fuel oil kazanı patladı! Buğday tarlaları zift altında kaldı

Edirne'nin Hasanağa köyü yakınlarında bir asfalt şantiyesinin fuel oil kazanı patladı, tonlarca yakıt çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kepçelerle temizlik çalışması başlattı. Yakıtın, ekili buğday arazilerine yayılmasından endişe edildiği bildirildi.

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