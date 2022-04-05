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Ünlü İşadamı Daniel Lau Lopez Türkiye'de büyük bir yatırım yapıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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Ünlü İşadamı Daniel Lau Lopez Türkiye’de büyük bir yatırım yapıyor

Amerikalı inşaat şirketleri sahibi Daniel Lau-Lopez Türkiye’de büyük bir yatırım yapmayı planlıyor. Lau-Lopez’in yapacağı yatırım ile çok sayıda kişiye de istihdam sağlaması bekleniyor.

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