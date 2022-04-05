Son dakika: Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın süt annelik yaptığı Nisa bebek yoğun bakımda! Annesi gözaltına alındı
Son dakika haberine göre Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, Pendik'te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe süt annelik yapmasıyla gönülleri fethetti. Durmaz'ın 'Nisa Mihriban' ismini verdiği bebeğin sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilirken, bebeğin biyolojik annesi Ebru S.'nin bebeği bırakmasının ardından fuhuş yaptığı iddia edildi. Savcılığın talimatı üzerine polis şüpheli anneyi 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Terk' suçlarından gözaltına aldı.
İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti.
Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi.
POLİS 'ANNEYİ' BULMAK İÇİN 60 GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEDİ
Bebeği bırakan anneyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsünün izlendi. Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti.
Şüpheli anne Ebru S.'nin bebeğini terk ettikten sonra Tandoğan Caddesi'nde bir otomobile bindiği anların da güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi. Polis plakadan otomobilin Gebze'de olduğunu tespit ederek şoför M.D.'yle iletişime geçti. M.D.'nin ifadesinde eskiden tanıdığı Ebru S. ile Pendik sahilde cinsel ilişkiye girdiğini ve ardından evine bıraktığını söylediği iddia edildi.
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN GÖZALTINDA
Polis ekipleri, şüpheli Ebru S.'yi dün saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakaladı. Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S.'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Terk" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli Ebru S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Açık Lise sınav tarihleri açıklandı mı?
- KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM ile KPSS başvuruları başladı mı?
- Buzağı desteklemesi 2022 ne zaman ödenecek? Buzağı destekleme parası yattı mı? Ödeme tarihleri...
- Survivor kim elendi, kim gitti? 4 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Gizem mi, Gökhan mı elendi? Eleme konseyi...
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanır? BİLSEM sınav sonuçları 2022 açıklandı mı?
- Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları bitti mi?
- Emekli bayram ikramiyesi son gelişmeler: Emekli bayram ikramiyesi artacak, zamlanacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarihler...
- Seksenler dizisi neden yok, final mi yaptı? Seksenler bugün var mı, yok mu?
- SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam göründü! % 22,81 zam kesinleşti, geriye 3 veri kaldı! 3 ay boyunca enflasyon sıfır olsa bile...
- Bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? 2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı? O illerde...
- Fındık destekleme ödemeleri ne zaman 2022? Fındık destekleme ödemeleri yattı mı? Destek ödeme tarihleri...
- SİGARAYA ZAM İDDİASI SON DAKİKA: Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Marlboro, Parliament, Muratti, Lark...