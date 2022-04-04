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Berkan Karahan kimdir? Aslen nerelidir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2022
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Berkan Karahan kimdir? Aslen nerelidir?

Oyunculuk alanında çalışmalarda bulunan ve kendisini geliştiren Oyuncu Berkan Karahan, sosyal medyada ilgilerin odağı haline geldi.

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