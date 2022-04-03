250 milyon liralık vurgun yapan avukat yakalandı! Tarlaya kaçarken...

Ankara'da icra avukatı denilince akla ilk gelen kişilerden biri olan Gökmen'in bin 830 icra dosyası takip ettirdiği ve çok sayıda avukatı yanında çalıştırdığı ortaya çıkmıştı. Gökmen, kendine ait hukuk bürosuna dolandırdığı insanların kendisine zarar vermemesi için ofisinin girişine X-Ray cihazı koydurmuştu. Gökmen'in, ekiplerin aramasında mağdurlara ait senet ve çek koçanları, hileli yöntemlerle imzalatılmış senetler, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kılıç, balta, çok sayıda mermi ile kimlik belgelerini basmaya yarayan elektronik cihaz ele geçirilmişti.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adli kontrol ile serbest bırakılan avukat Gökmen'i gözaltı almak için adresine gittiğinde asker arkadaşının yardımıyla kaçırıldığını belirledi. Mali polis, Gökmen'in Ankara'nın Beypazarı İlçesi'nde bir müteahhit ve oğlunun evinde saklandığını tespit etti.