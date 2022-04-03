250 milyon liralık vurgun yapan avukat yakalandı! Tarlaya kaçarken...
Ankara'da, icra avukatlığı yapan Osman Gökmen'in boş senetlere imza attırdığı ve sahte senetlerle icra takibi başlatarak 250 milyon lira vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Kendisini saklandığı yerde bulan polisleri gören Gökmen, duvardan atlayarak tarlaya kaçtı ancak polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla kıskıvrak yakalandı.
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte senet düzenleyerek icra takibi başlatan şüphelilere yönelik 1 yıllık çalışmasının ardından eş zamanlı operasyon düzenlemişti. "Pencere" yöntemi ile boş senetlere imza attırıp 20 kişiyi dolandıran 2'si avukat 5 kişi gözaltına alınmıştı. İcra avukatı Osman Gökmen'in hukuki olarak süreci yöneticisi hem de senetlerde alacaklı olarak ismi bulunan kişileri temin ederek 250 milyon lira vurgun gerçekleştirdiği önü sürülmüştü.
Ankara'da icra avukatı denilince akla ilk gelen kişilerden biri olan Gökmen'in bin 830 icra dosyası takip ettirdiği ve çok sayıda avukatı yanında çalıştırdığı ortaya çıkmıştı. Gökmen, kendine ait hukuk bürosuna dolandırdığı insanların kendisine zarar vermemesi için ofisinin girişine X-Ray cihazı koydurmuştu. Gökmen'in, ekiplerin aramasında mağdurlara ait senet ve çek koçanları, hileli yöntemlerle imzalatılmış senetler, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kılıç, balta, çok sayıda mermi ile kimlik belgelerini basmaya yarayan elektronik cihaz ele geçirilmişti.
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adli kontrol ile serbest bırakılan avukat Gökmen'i gözaltı almak için adresine gittiğinde asker arkadaşının yardımıyla kaçırıldığını belirledi. Mali polis, Gökmen'in Ankara'nın Beypazarı İlçesi'nde bir müteahhit ve oğlunun evinde saklandığını tespit etti.
Binanın önünde polis ekiplerini gören avukat Gökmen, duvardan atlayarak kaçmaya başladı. "Dur" uyarısına rağmen tarlada koşmaya devam etti. Bunun üzerine polis, silahla havaya ateş açarak Gökmen'i yakaladı. Mali polis, avukat Osman Gökmen'in kaçma ve havaya silahla ateş açılma anını ilişkin dosya hazırladı.
Ankara emniyetindeki işlemlerin ardından avukat Gökmen, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi heyeti, avukat Gökmen'in kaçma ve havaya silahla ateş açılarak yakalanması görüntülerine rağmen "kaçma şüphesi yoktur" kararı ile adli kontrol ile tekrar serbest bıraktı. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Osman Gökmen'i serbest bırakan Hakimler hakkında inceleme başlattı.
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen bir mağdur, sahte senet üzerinden kendisinin dolandırdığı yönünde şikayette bulundu. Mali polis, çalışma başlatarak senette alacaklı olarak görünen kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde polisin 2 kez gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakılan avukat Osman Gökmen'in adını verdi.
Şüpheli, "Avukat Osman bana geldi. Bu senedi senin üzerinden icraya vereceğiz, haberin olsun. Gerisi bende sen karışma. Bütün her şeyin sorumlusu avukat Osman Gökmen'dir" diye itirafta bulundu.
Bunun üzerine mali polis, üçüncü kez avukat Gökmen'i gözaltına aldı. Emniyete getirilen Gökmen, susma hakkını kullandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından avukat Gökmen, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Enflasyon beklentisi: Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 2022 Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE...
- Nisan ayı sıfır otomobil fiyatları değişti! 2022 en ucuz otomobiller listesi: Fiat, Hyundai, Renault, Seat, Citroen...
- MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM son açıklamalar
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 açıköğretim üniversite vize sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?
- İstanbul için iftar vakti: 2 Nisan Cumartesi İstanbul'da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi
- Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Karagümrük maçı hangi kanalda?
- Benzin mazot fiyatı güncel liste: 2022 Nisan akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir litre fiyatı...
- Diyanet orucu bozan durumlar: Ağzı suyla çalkalamak, sakız çiğnemek, sigara dumanı, saç yıkamak orucu bozar mı?
- Yutkunmak orucu bozar mı? Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı? Ağızda biriken tükürüğü yutunca oruç etkilenir mi?
- Mukabele saatleri 2022: Ramazan muhabele TV'de hangi kanalda? Vav TV ve Diyanet TV mukabele saat kaçta?
- 10 yıllık primle emeklilik! SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat! Emekli olmayı bekleyenler sevinçten havalara uçacak
- Son dakika deprem: Gaziantep'te deprem mi oldu? 2 Nisan Cumartesi nerede deprem oldu? SON DEPREMLER