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İzmir’de baltayla katledilen adamın cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.04.2022
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İzmir’de baltayla katledilen adamın cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı

İzmir'de, geçen aylarda 58 yaşındaki Osman Küçük'ün balta ile öldürüldü. Kan donduran cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan katil zanlısı, gizlendiği hayvan damında emniyet güçlerince yakalandı.

Olay, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü İzmir'un Urla ilçesi Yenikent Mahallesi Hüseyin Zeren Caddesi'nde gerçekleşmişti. Bölge sakinlerinin ağır bir koku geldiği doğrultusunda ihbarı üzerine emniyet güçleri, bölgeye intikal etti.

BALTALI SALDIRIDA ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptığı kontroller neticesinde boş bir evde yerde hareketsiz halde bir kişinin yattığını fark etti. Şahsın öldüğü ve cesedin 58 yaşındaki Osman Küçük'e ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, Küçük'ün baltalı saldırıya uğradığı ve bu nedenle öldüğü belirlendi.

ZANLI YERDE ARANIRKEN DAMDA BULUNDU

Öte yandan cinayete ilişkin soruşturmaya ilişkin polis ekipleri, Osman Küçük'ün arkadaşı Cafer İ.'yi her yerde aramaya başladı.

Aylardır firari durumda olan cinayet şüphelisi Cafer İ.'nin adresini tespit eden polis, hemen harekete geçti.

Cinayet şüphelisi, saklandığı hayvan damında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Cafer İ.'nin emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği, arkadaşıyla alkollüyken tartıştıklarını, bıçakla kendisine saldırdığını ve bunun üzerinde baltayla kendini savunduğunu iddia etti.

Cafer İ., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Baltalı katil yerde aranırken damda bulundu BALTALI KATİL YERDE ARANIRKEN DAMDA BULUNDU

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