Diyanet açıklaması: Epilasyon yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken ağda ve lazer epilasyon yapılır mı?
Lazer epilasyon yapmak orucu bozar mı? Mübarek Ramazan'ın manevi hayatımızda özel bir yeri vardır. Sabır, şükür, tövbe ve tefekkür ayı olan Ramazan'da oruç ibadeti gerçekleştirilir. Ramazan ayında bazı durumlar orucu bozar. Diyanet İşleri Başkanlığı ise orucu bozan haller ile merak edilen "Ağda ve lazer epilasyon yapılır mı?" sorusuna yanıt verdi. Peki, epilasyon yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken ağda ve lazer epilasyon yapılır mı?
Epilasyon yapmak orucu bozar mı? Ramazan, oruç ve Kur'ân ayıdır. Ramazan ayı oruç ile anlam bulurken, oruçları her şeyden önce bir sabır, irade ve merhamet eğitimi, iştah ve hevesin, gayri meşru istek ve arzuların esiri olmaktan koruyan birer kalkan olarak görülüyor. Oruç ibadeti yapılırken en çok merak edilenlerden biri de 'orucu bozan durumlar' oluyor. Peki, epilasyon yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken ağda ve lazer epilasyon yapılır mı? İşte Diyanet'in 'lazer epilasyon orucu bozar mı?' sorusuna yanıtı...
AĞDA VE LAZER EPİLASYON ORUCU BOZAR MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı, "Ağda veya epilasyon yaptırmak orucu bozar mı?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:
Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.
Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).
ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.
CÜNÜP İKEN TUTULAN ORUÇ GEÇERLİ MİDİR?
Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).
UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?
Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.
Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).
GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?
Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20'si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî', II, 98).
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- Diyanet açıklaması: Epilasyon yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken ağda ve lazer epilasyon yapılır mı?
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