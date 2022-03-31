Şehadetinin 7. yılında Savcı Selim Kiraz dualarla anıldı

İstanbul Adalet Sarayındaki anma törenine protokolün yanı sıra şehit savcının babası Hakkı Kiraz da katıldı. Adliyenin Atrium alanında sabah saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasından sonra bazı katılımcılar konuşma yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ise törende konuşma yaptı. Törenin ardından adliyenin 6'ncı katında, olay gününden beri kullanılmayan, şehit savcının makam odasına çelenk konuldu, Kur'an okundu.