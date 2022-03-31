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İstanbul Ramazan imsakiyesi: 2022 İstanbul ilk sahur ne zaman? İstanbul'da ilk iftar saat kaçta yapılacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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İstanbul Ramazan imsakiyesi: 2022 İstanbul ilk sahur ne zaman? İstanbul’da ilk iftar saat kaçta yapılacak?

İstanbul Ramazan imsakiyesi yayınlandı. 2022 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gözlrer sahur ve iftar vakitlerine çevrildi. Nisan ayında başlayacak olan Ramazan-ı Şerif ile birlikte İstanbul'da ilk sahura saat kaçta kalkılacağı merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İstanbul 2022 Ramazan imsakiyesi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, İstanbul ilk sahur ne zaman? İstanbul'da ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi...

İstanbul Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, ilk sahur ve ilk iftarın ne zaman, saat kaçta olacağını araştırmaya başladı. On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İstanbul ilk sahur ne zaman? İstanbul'da ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi...

İSTANBUL İLK SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesine göre, İstanbul'da ilk sahur ve ilk iftar vakitleri şu şekilde:

02 Nisan İstanbul sahur vakti: 05:12

02 Nisan İstanbul iftar vakti: 19:36

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl ramazan pidesi fiyatının kilogram bazında 11-12 lira olacağını belirterek, "Ankara'da 275 gram pide 3 liradan, Antalya ve İzmir'de 250 gram pide 3 liradan, İstanbul'da 365 gram pide 4 liradan satışa sunulacak." ifadesini kullandı.

Balcı, yazılı açıklamasında, ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin bilgi verdi.

Bu yıl ramazan pidesinin il bazında, illerin maliyetleri dikkate alınarak kilogram bazında 11-12 lira civarında gerçekleşeceğinin altını çizen Balcı, "Örneğin Ankara'da 275 gram pide 3 lira, Antalya ve İzmir'de 250 gram pide 3 lira, İstanbul'da 365 gram pide 4 lira, Kocaeli ve Sakarya'da 370 gram pide 4 lirayken, Trabzon'da ise 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Balcı, fırıncıların önceliklerinin salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen pideleri en hijyenik şekilde vatandaşlara ulaştırmak olacağına işaret ederek, işletmelerde maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gereken hassasiyetin gösterildiğini vurguladı.

CAMİLERİN RAMAZAN GERDANLIKLARI ASILIYOR

Ramazan ayı öncesinde, İstanbul'daki camilere mahyalar asılmaya başlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Taksim'deki atölyesinde mahya ustası Kahraman Yıldız ve ekibince hazırlanan mahyaların İstanbul'daki camilere asılması için çalışmalar sürüyor.

Kahraman Yıldız ve ekibi öğle saatlerinde Süleymaniye Camisi'ne geldi. Ramazan boyunca değişik yazıların yer alacağı mahyanın iki minare arasına yerleştirilmesi için çalışma yapıldı.

Yıldız, yaptığı açıklamada, mahyanın 450 yıllık Osmanlı sanatı olduğunu belirterek, "Mahya ramazan aylarında camilerimizin şenliğidir. Zamanında kandillerle mesajlar verilmiş. Biz de bu sanatı yürütüyoruz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl bir tema belirlediğine dikkati çeken Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu senenin teması 'iman, istikamet ve doğru'dur. Bunun doğrultusunda İstanbul Müftülüğünün vermiş olduğu sözler var. İstanbul camilerine bu sözleri asacağız. İstanbul'da 7, Edirne'de Selimiye ve Bursa'da Ulu Camii ile birlikte toplam 9 camiye mahya asacağız. Bugün Süleymaniye Camii'ne geldik. 'Allah için ne yaptın' diye mahyamızı asacağız. Her sene olduğu bu sene de ilk Eyüp Sultan Camisi'ne 'Hoş geldin oruç ayı' mahyasını astık. Ramazan boyunca 4, 5 yazı asılacak."

RAMAZAN'DA SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Günlerin uzun olması ve yorucu iş hayatı nedeniyle Ramazan'da Oruç tutanlar "sahura kalkmadan" oruç tutulurmu sorusunu sormaya başladılar. Diyanet yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi; "Sahura kalkmamak 'günah' değil. Ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap" denildi.

Sahur'da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

'Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.'

RAMAZAN AYI'NDA NELER YAPILIR?

Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:

* Oruç tutmak
* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sünneti olan teravih namazını kılmak
* Kur'an okumak
* Namazları cemaatle kılmak

* Sahur yapmak
* İftar ettirmek
* Kadir Gecesini aramak
* Sabretmek
* İhsan ve ikramda bulunmak
* Tövbe etmek
* Cenneti istemek
* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek
* Ramazan umresi yapmak
* Açları doyurmak

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