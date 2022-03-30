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Yılın en iyi bestecisi Hüsamettin Elçi: Bazı sözler sihirlidir, kalpten gelir

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2022
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Yılın en iyi bestecisi Hüsamettin Elçi: Bazı sözler sihirlidir, kalpten gelir

Ayhan Aşan’ın okuduğu “Dün Gece” şarkısı, bestecisi Hüsamettin Elçi’ye ödül getirdi. Elçi, söz ve müziğine imza attığı eserle ‘En İyi Beste ve Söz Yazarı’ ödülüne layık görüldü.

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