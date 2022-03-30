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Hicabi Pala: Takı tasarımda dünyanın önde gelenleri arasındayız

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2022
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Hicabi Pala: Takı tasarımda dünyanın önde gelenleri arasındayız

Unknown Brand markasının kurucularından Hicabi Pala: Türk ve Fransız asıllı Türk tasarımcıları, takı tasarımları konusunda Dünya’nın trendlerini belirleyen, ve inanılmaz rağbet gören ülkeler arasında."ifadelerini kullandı.

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