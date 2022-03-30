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Fatma Adaş: Gebelere ve annelere destek olacak bir aplikasyon geliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2022
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Fatma Adaş: Gebelere ve annelere destek olacak bir aplikasyon geliyor

Sosyal medyada ‘Ebeannem’ adıyla bebek heyecanı yaşayan kadınlara yönelik paylaşımlar yapan sağlık profesyoneli Fatma Adaş, takipçilerine müjdeyi verdi: “Ebeannem aplikasyonunu yakında kullanıma sunacağız.”

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