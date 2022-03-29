Ankara Ramazan imsakiyesi: 2022 Ankara’da ilk sahur ve ilk iftar ne zaman, saat kaçta? Diyanet takvimi!

Ankara Ramazan imsakiyesi 2022, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı huşu içinde karşılanacak. Kötü alışkanlıklara son verme, iyiden, güzelden yana yeni sayfalar açma fırsatı olan Ramazan ayında sahur ve iftarın ne zaman, saat kaçta olacağı merak ediliyor. Peki, Ankara'da ilk sahur ve ilk iftar ne zaman, saat kaçta? İşte 2022 Ankara Ramazan imsakiyesi...

ANKARA İLK SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2022 Ankara Ramazan imsakiyesine göre, Ankara'da ilk sahur ve ilk iftar vakitleri şu şekilde:

02 Nisan Ankara sahur vakti: 04:59

02 Nisan Ankara iftar vakti: 19:20