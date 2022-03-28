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İstanbul Esenyurt’ta skandal! Asansörde 17 yaşındaki çocuğa taciz girişimi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2022
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İstanbul Esenyurt’ta skandal! Asansörde 17 yaşındaki çocuğa taciz girişimi

İstanbul Esenyurt’ta asansörde 17 yaşındaki çocuğu taciz etmeye çalışan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan o anlar asansörün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler büyük infial yarattı.

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