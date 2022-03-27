Ankara'da ilk sahur ve ilk iftar ne zaman, saat kaçta? Diyanet 2022 Ankara Ramazan imsakiyesi
Ankara Ramazn imsakiyesi ile iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Ramazan-ı Şerif sayesinde hayırlı işlerde yarışılır, iyiliğe yatırım yapılır, kötü sözden ve amelden uzak durulur. Oruç ibadetiyle geçirilen Ramazan ayını huşu içinde geçirmeye hazırlanan Ankaralılar, ilk sahur ve iftar vaktini araştırmaya başladı. Peki, Ankara'da ilk sahur ve ilk iftar ne zaman, saat kaçta? İşte 2022 Ankara Ramazan imsakiyesi...
Ankara Ramazan imsakiyesi 2022, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı huşu içinde karşılanacak. Kötü alışkanlıklara son verme, iyiden, güzelden yana yeni sayfalar açma fırsatı olan Ramazan ayında sahur ve iftarın ne zaman, saat kaçta olacağı merak ediliyor. Peki, Ankara'da ilk sahur ve ilk iftar ne zaman, saat kaçta? İşte 2022 Ankara Ramazan imsakiyesi...
ANKARA İLK SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2022 Ankara Ramazan imsakiyesine göre, Ankara'da ilk sahur ve ilk iftar vakitleri şu şekilde:
02 Nisan Ankara sahur vakti: 04:59
02 Nisan Ankara iftar vakti: 19:20
RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI NE KADAR?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl ramazan pidesi fiyatının kilogram bazında 11-12 lira olacağını belirterek, "Ankara'da 275 gram pide 3 liradan, Antalya ve İzmir'de 250 gram pide 3 liradan, İstanbul'da 365 gram pide 4 liradan satışa sunulacak." ifadesini kullandı.
Balcı, yazılı açıklamasında, ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin bilgi verdi.
Bu yıl ramazan pidesinin il bazında, illerin maliyetleri dikkate alınarak kilogram bazında 11-12 lira civarında gerçekleşeceğinin altını çizen Balcı, "Örneğin Ankara'da 275 gram pide 3 lira, Antalya ve İzmir'de 250 gram pide 3 lira, İstanbul'da 365 gram pide 4 lira, Kocaeli ve Sakarya'da 370 gram pide 4 lirayken, Trabzon'da ise 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacaktır." ifadelerini kullandı.
Balcı, fırıncıların önceliklerinin salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen pideleri en hijyenik şekilde vatandaşlara ulaştırmak olacağına işaret ederek, işletmelerde maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gereken hassasiyetin gösterildiğini vurguladı.
RAMAZAN AYI VE ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER
1- Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. (Bakara Suresi 185)
2- Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Bakara Suresi 183)
3- Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Suresi 184)
4- Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele. (Tevbe Suresi 112)
5- Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara Suresi 187)
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