İstanbul Ramazan imsakiyesi: 2022 İstanbul ilk sahur ne zaman? İstanbul’da ilk iftar saat kaçta yapılacak?

İstanbul Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, ilk sahur ve ilk iftarın ne zaman, saat kaçta olacağını araştırmaya başladı. On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İstanbul ilk sahur ne zaman? İstanbul'da ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi...

İSTANBUL İLK SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesine göre, İstanbul'da ilk sahur ve ilk iftar vakitleri şu şekilde:

02 Nisan İstanbul sahur vakti: 05:12

02 Nisan İstanbul iftar vakti: 19:36