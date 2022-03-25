Samuray kılıcıyla Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Başak Cengiz cinayeti davasında flaş gelişme! İşte katil için istenen ceza
İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i kaldırımda samuray kılıcıyla vahşice katlettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını veren savcı, sanığın canice maktulü öldürdüğü kaydederek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme ise duruşmanın ertelenmesine karar verdi.
Kan donduran vahşetin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Can Göktuğ Boz hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
SEGBİS SİSTEMİYLE KATILACAK
İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2. celsesi bugün saat 11.00'de başladı. Duruşmaya tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, kaldığı Diyarbakır 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS sistemiyle bağlanırken, müştekiler Başak Cengiz'in ailesi, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.
SANIK AVUKATINDAN ADLİ TIP RAPORUYLA ÇELİŞEN YENİ RAPOR
Duruşmada mahkeme tarafından sanık Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'ndan alınan raporda cezai ehliyetinin tam çıktığı belirtildi. Müşteki avukatı, "Bizim davada araştırılmasını istediğimiz başka husus yoktur. Adli tıp kurumu 4. İhtisas Kurulu'nun ayrıntılı bir raporu vardır. Bu nedenle biz son sunulan hastane raporunun ve özel mütalaanın mahkeme tarafından dikkate alınmamasını istiyoruz. Sanık avukatının sunduğu raporlar davayı ertelemeye yöneliktir" dedi.
ACILI ANNEDEN YÜREK BURKAN SÖZLER
Başak Cengiz'in annesi beyanında 'Zalimin ailesi hukuk eğitimi almış. Hiç tanımadığını birinin zalimce canını alan kişinin savunulacak bir yeri yoktur. Zalimin ailesi bile davadan çekilme kararı aldı. Çocuklarının hasta olduğunu bilseler tedavi ettirilerdi, hukuk bilgileri ve paranın gücüyle yavrumu heba etmesinler. Zalim avukatları ilk celsede 'Teröristi bile savunurum' şeklinde konuşmuştu. Ben kimsenin şöhret başında koşmasını dinlemeye gelmedim. Zalim avukatlarının kalbi karanlığa bürünmüştür. Türk doktorlarına güveniyorum, onlar mutlaka iyi araştırıp bir kanıya varmışlardır" dedi. Başak Cengiz'in babası, kardeşleri ve nişanlısı ise Adli Tıp raporunun doğru olduğunu düşündükleri ve sanığın kısa zamanda cezalandırılmasını istediklerini belirtti.
KENDİNİ ŞEYTANLA SAVUNDU
Tutuklu sanık Can Göktuğ Boz ise savunmasında ilk celseki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyerek "Gözümün önünde şeytan resmi görüntüleri görüyorum. Şeytan bana günde 12 saat birini öldürmemi söylüyor" şeklinde konuştu. Mahkeme başkanının diğer 12 saat şeytanı görüp görmediğini sorması üzerine sanık, "Diğer 12 saatte uyuyorum, uykuda şeytan gelmiyor" cevabını verdi. Sanık avukatı da dosyaya sunduğu hastane raporunun doğru olduğunu iddia ederek yeniden üst kurulundan bir rapor alınmasını talep etti.
SAVCI MÜTALAASINI VERDİ
Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada Ataşehir'deki sitede yalnız yaşayan, herhangi bir işle uğraşmayan, geçimini babasından aldığı yardımlarla sağlayan, olay öncesi birçok kez psikiyatrik tedavi gördüğü anlaşılan sanığın olay günü akşam saatlerinde öncesinde temin ettiği ikametinde ele geçen 6136 sayılı yasa kapsamında birçok bıçak ve kılıçlardan olayda kullanmayı planladığı, sap kısmı 20 cm, kesici kısmı 60 cm olan samuray kılıcı olarak bilinen kılıcı sırt çantasına yerleştirmek suretiyle yanına alarak yaşadığı site önündeki sokağa çıkıp, savunmalarına da yansıyan şekilde 'bir insan öldürme' planı yaptığı, mağdur olarak da kendisine direnci ve savunması daha az olacak şekilde değerlendirilmesiyle 'bir kadın' seçtiğini kaydetti.
SAVUNMASIZCA KATLETTİĞİ VURGULANDI
Mütalaanın devamında sanığın beklerken Ankara'da mimar olarak çalışan, geçici görevle ilimize gelen, yaya olarak yürümekte olan, sanığın önceden tanımadığı maktul Başak Cengiz'i gördüğü, maktulün tek başına ve savunmasız olduğu, sanığın kısa bir süre gözüyle maktulü takip ettiği, hemen sonra maktulün arkasında kalarak yürüyüp takip ettikten sonra maktul ile arasındaki mesafenin de kısaldığını fırsat bilerek koşup maktule yetiştiği, herhangi bir iletişime girmeden elindeki samuray kılıcıyla vurduğu, direnme hareketleri göstermesine rağmen sanığın durmadan 29 saniye boyunca 6'sı öldürücü toplamda 12 adet kesici delici alet yaralanması oluşturacak şekilde kılıç darbelerine devam ettiği, bu esnada maktulün imdat sesini duyan sokaktan geçen katılan Kaan'ın olay yerine yaklaşmaya çalışması üzere sanığın kılıcı havaya kaldırarak 'yaklaşma sana da saplarım' dediği anlatıldı.
"SANIK KİŞİSEL ARZULARINI TATMİN ETMEK İÇİN ÖLDÜRMÜŞTÜR"
Maktulü kesin olarak öldürdüğünü anlayan sanığın kılıcı saklama zahmetine dahi girişmeksizin elindeki suç aleti kılıçla doğrudan siteye giriş yapıp evine girdiği, kısa süre sonra suç unsurlarıyla evinde yakalandığı, yargılamaya konu olay itibariyle soruşturma aşamasında insan öldürmek suç kastını olay akşamı üzerine çöken karamsarlık ve mutsuzluğa bağlayıp, yargılama aşamasında savunma değiştirip kendisine görünen şeytana bağladığı, sanığın savunmalarına itibar edilmeyeceği, adli tıp raporunda da cezai ehliyetinin tam olduğuna kanaat edildiği, sanığın kişisel duygu ver arzuları bir insan öldürmek şeklinde tatmin ettiği, insan öldürmek için öldürdüğü, hiç tanımayıp karşılaşmadığı maktulü önceden tasarladığı, ve suç aletlerini de önceden temin ettiği vurgulandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Ayrıca mütalaada sanığın direnci daha düşük bir kadın seçtikten sonra kamera görüntülerine de yansıyan şekilde daha da direncini düşürecek takip ve hareketlerle bu suç kastı yoğunluğundan kesin sonuç alacak şekilde davrandığı, suçu işlendiğinden tereddüt bulunmadığı, suçun işleniş biçimi de gözetildiğinde sanık lehine herhangi bir indirim sebebi uygulanmaksızın sanığın üzerine atılı 'Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme', katılam Kaan'a yönelik 'Silahla tehdit', suçta kullandığı ve evinde ele geçen suç unsurları itibariyle 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
DAVA ERTELENDİ
Mahkeme, sanık avukatının mütalayaa karşı süre talebinin kabulüne, sanığın kullandığı ilacın etkisi bakımından uzman tarafından rapor aldırılmasına, sanık avukatının yeniden rapor alınması talebinin de kabulüne karar vererek davayı erteledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM son açıklamalar...
- Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? Kış lastiği zorunluluğu 2022 son gün ne zaman? Tarih belli oldu
- Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücrete 2. zam var mı? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması!
- İşçiye bayram müjdesi! 2.168 TL ikramiye hesaplara yatacak! 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman?
- Şeker fiyatları ne kadar? 1 kg, 5 kg, 50 kg şeker fiyatı kaç TL? A101, ŞOK, BİM şeker fiyatı son durum
- Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazında hangi dualar ve sureler okunur? Diyanet Cuma namazı kılınışı
- Akaryakıt fiyatları güncel liste: 25 Mart benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- Tarımsal destek ödemeleri başladı mı, ne zaman? Tarımsal destek ödemeleri nereden, nasıl alınır? T.C. Kimlik numarası ile...
- Sağlık Bakanlığı sürekli işçi kura çekimi ne zaman? 20 bin sağlık personeli İŞKUR kura çekimi tarihi açıklandı mı?
- Survivor'da ödül oyununu ve Bil Bakalım oyununu kim kazandı? 24 Mart Survivor 2021 Bil Bakalım ödülü ne?
- Türkiye Portekiz rövanş maçı ne zaman? Türkiye Portekiz rövanş maçı var mı, yok mu?
- İrem Kanan kimdir, kaç yaşında? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan nereli, eşi kim?