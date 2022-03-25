Samuray kılıcıyla Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Başak Cengiz cinayeti davasında flaş gelişme! İşte katil için istenen ceza

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada Ataşehir'deki sitede yalnız yaşayan, herhangi bir işle uğraşmayan, geçimini babasından aldığı yardımlarla sağlayan, olay öncesi birçok kez psikiyatrik tedavi gördüğü anlaşılan sanığın olay günü akşam saatlerinde öncesinde temin ettiği ikametinde ele geçen 6136 sayılı yasa kapsamında birçok bıçak ve kılıçlardan olayda kullanmayı planladığı, sap kısmı 20 cm, kesici kısmı 60 cm olan samuray kılıcı olarak bilinen kılıcı sırt çantasına yerleştirmek suretiyle yanına alarak yaşadığı site önündeki sokağa çıkıp, savunmalarına da yansıyan şekilde 'bir insan öldürme' planı yaptığı, mağdur olarak da kendisine direnci ve savunması daha az olacak şekilde değerlendirilmesiyle 'bir kadın' seçtiğini kaydetti.

SAVUNMASIZCA KATLETTİĞİ VURGULANDI

Mütalaanın devamında sanığın beklerken Ankara'da mimar olarak çalışan, geçici görevle ilimize gelen, yaya olarak yürümekte olan, sanığın önceden tanımadığı maktul Başak Cengiz'i gördüğü, maktulün tek başına ve savunmasız olduğu, sanığın kısa bir süre gözüyle maktulü takip ettiği, hemen sonra maktulün arkasında kalarak yürüyüp takip ettikten sonra maktul ile arasındaki mesafenin de kısaldığını fırsat bilerek koşup maktule yetiştiği, herhangi bir iletişime girmeden elindeki samuray kılıcıyla vurduğu, direnme hareketleri göstermesine rağmen sanığın durmadan 29 saniye boyunca 6'sı öldürücü toplamda 12 adet kesici delici alet yaralanması oluşturacak şekilde kılıç darbelerine devam ettiği, bu esnada maktulün imdat sesini duyan sokaktan geçen katılan Kaan'ın olay yerine yaklaşmaya çalışması üzere sanığın kılıcı havaya kaldırarak 'yaklaşma sana da saplarım' dediği anlatıldı.

"SANIK KİŞİSEL ARZULARINI TATMİN ETMEK İÇİN ÖLDÜRMÜŞTÜR"

Maktulü kesin olarak öldürdüğünü anlayan sanığın kılıcı saklama zahmetine dahi girişmeksizin elindeki suç aleti kılıçla doğrudan siteye giriş yapıp evine girdiği, kısa süre sonra suç unsurlarıyla evinde yakalandığı, yargılamaya konu olay itibariyle soruşturma aşamasında insan öldürmek suç kastını olay akşamı üzerine çöken karamsarlık ve mutsuzluğa bağlayıp, yargılama aşamasında savunma değiştirip kendisine görünen şeytana bağladığı, sanığın savunmalarına itibar edilmeyeceği, adli tıp raporunda da cezai ehliyetinin tam olduğuna kanaat edildiği, sanığın kişisel duygu ver arzuları bir insan öldürmek şeklinde tatmin ettiği, insan öldürmek için öldürdüğü, hiç tanımayıp karşılaşmadığı maktulü önceden tasarladığı, ve suç aletlerini de önceden temin ettiği vurgulandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Ayrıca mütalaada sanığın direnci daha düşük bir kadın seçtikten sonra kamera görüntülerine de yansıyan şekilde daha da direncini düşürecek takip ve hareketlerle bu suç kastı yoğunluğundan kesin sonuç alacak şekilde davrandığı, suçu işlendiğinden tereddüt bulunmadığı, suçun işleniş biçimi de gözetildiğinde sanık lehine herhangi bir indirim sebebi uygulanmaksızın sanığın üzerine atılı 'Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme', katılam Kaan'a yönelik 'Silahla tehdit', suçta kullandığı ve evinde ele geçen suç unsurları itibariyle 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme, sanık avukatının mütalayaa karşı süre talebinin kabulüne, sanığın kullandığı ilacın etkisi bakımından uzman tarafından rapor aldırılmasına, sanık avukatının yeniden rapor alınması talebinin de kabulüne karar vererek davayı erteledi.