21 Mart 2022, Pazartesi
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Sabahattin Seven: Onlar bizim en değerlilerimiz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2022
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Sabahattin Seven: Onlar bizim en değerlilerimiz

21 Mart Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Down Sendromu Günü olarak ilan edilmesinin ardından tüm dünyada kutlanıyor. Sabahattin Seven, günün anlam ve önemine istinaden açıklamalarda bulundu.

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