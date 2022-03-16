Ankara’da akli dengesi bozuk şahıs kardeşini bıçakladı

Olay, öğle sularında Antalya'nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6002 Sokak'taki üç katlı binanın en üst katında gerçekleşti. Aynı evde yaşayan İ.A. ile Abdullah A. kardeşler arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.