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Bursa’da kadın hakim parkta ölü bulundu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Bursa’da kadın hakim parkta ölü bulundu

Bursa Adliyesi’nde görev yapan hakim Ç.B.A.’nın parkta iple asılı halde cesedi bulundu. Gece yarısı meydana gelen olay tüyler ürpertirken emniyet güçleri olayın araştırılması için harekete geçti.  Ekipler intihar şüphesi üzerinde duruyor.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde meydana gelen olay, gece yarısı çocuk parkında gerçekleşti. Parka gelen bir vatandaş, bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu farketti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemede yaşımın yitiren kişinin Bursa Adliyesi'nde görevli olan hakim Ç.B.A. olduğu saptandı. Ç.B.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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