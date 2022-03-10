Bursa’da kadın hakim parkta ölü bulundu

Yapılan incelemede yaşımın yitiren kişinin Bursa Adliyesi'nde görevli olan hakim Ç.B.A. olduğu saptandı. Ç.B.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.