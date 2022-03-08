Minik Mahra köpekten kaçarken kamyonun altında ezilmişti: Sağ çıkamayabilir
Antalya'da sokak köpeklerinden kaçmaya çalışırken kamyonun altında ezilerek ağır yaralanan 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın ameliyatta ayağının kesildiği, yoğum bakıma alındığı belirtildi. Baba Murat Pınar, kızının sağlık durumuna ilişkin "İlk ameliyatta kızımın parçalanan bacağını toparladılar ancak bacak tutmadı. Dün gece beynine kan pıhtısı attı ve kafatasını açtılar. Şimdi tekrar ameliyata aldılar. Bu sefer bacağını kesiyorlar. Hayati durumu da çok riskli. Doktor ameliyata girerken, 'Sağ çıkamayabilir, hazırlıklı olun' dedi." açıklamasında bulundu.
Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde 5 Mart tarihinde kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Mahra Pelin Pınar, kaldırıldığı Serik'teki hastanede yapılan ilk müdahalenin akabinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Baba Murat Pınar, kızının sitenin bahçesinde bulunduğu sırada sokak köpeklerinin havlayarak üzerine geldiğini görünce korktuğunu söyledi.
MİNİK MAHRA'YA KAMYON ÇARPTI
Kızının köpekleri görür görmez önce kaldırıma, sonra da çapraz şekilde caddeye koştuğunu belirten Pınar, arkadan gelen kamyonun kızına çarptığını anlattı.
Yakındaki bir otelde çalıştığı için haber verilmesi üzerine kısa sürede kaza yerine gittiğini ifade eden Pınar, şunları söyledi:
'BABA ÖLECEK MİYİM?'
"Kızımı yerde gördüm, bacaklarının üstü örtülüydü. Kaldırdım. Bacakları paramparçaydı. 'Baba ölecek miyim?' diyordu. 'Ne oldu kızım' dedim. 'Köpek kovaladı' dedi. 'Tamam kızım bir şey olmayacak' dedim.
'SAĞ ÇIKAMAYABİLİR, HAZIRLIKLI OLUN'
İlk ameliyatta kızımın parçalanan bacağını toparladılar ancak bacak tutmadı. Dün gece beynine kan pıhtısı attı ve kafatasını açtılar. Şimdi tekrar ameliyata aldılar. Bu sefer bacağını kesiyorlar. Hayati durumu da çok riskli. Doktor ameliyata girerken, 'Sağ çıkamayabilir, hazırlıklı olun' dedi."
Pınar, sokak köpeklerine çözüm bulunması gerektiğini dile getirerek, sokaktaki başıboş köpeklerin toplanmasını istedi.
"BAŞKASININ BAŞINA GELİP GELMEYECEĞİ BELLİ DEĞİL"
Yetkilileri görevini yapmaya davet ettiğini ifade eden Pınar, "Oturduğumuz sitede en az 10 çocuk daha var. Yarın başkasının başına gelip gelmeyeceği belli değil. Kazanın meydana geldiği yerde 5 iri kangal cinsi ve kırması köpek bulunuyor. Köpekler sürü halinde dolaşıyor. Defalarca insanlara saldırdılar." diye konuştu.
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