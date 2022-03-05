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Beşiktaş'taki 'Momo Bebeköy' isimli restoranda skandal! Başörtülü diye müşterileri içeri almadılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
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Beşiktaş’taki ’Momo Bebeköy’ isimli restoranda skandal! Başörtülü diye müşterileri içeri almadılar

Son dakika haberine göre: İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir restoran, tesettürlü kadın müşterileri içeri almadı. Duruma tepki gösteren kadınlara, restoran çalışanı, "Türbanla alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz" dedi. İşletmenin tutumu sosyal medyada büyük tepki gördü.

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