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Ünlü Doktor Suada Gasimova Ozonterapi Yönteminin Önemini Anlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.03.2022
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Ünlü Doktor Suada Gasimova Ozonterapi Yönteminin Önemini Anlattı

Ünlü Doktor Suada Gasimova; ‘’Ozonterapi geniş etki spektrumuna sahip bir tedavi yöntemidir. Ozon tedavisinin başlıca görevleri; hücreleri oksijenle temin etmekten ibarettir. Törapötik dozlarda ozon antifungal, antibakteriyal, imünmodulyasyon etkisi sağlar. Ozon eritrositlerin hücre duvarında bulunan yağ asitleri ile reaksiyona girerek peroksid oluşturarak kanın oksijenle birleşmesini hızlandıran etki gösterir. Bu yüzden ozon tedavisi oksijenin benimsenilmesini kolaylaştırmayla doku ve organların kan akımını güçlendirme yeteneğine sahiptir’’ dedi.

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