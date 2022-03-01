01 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Uğur Öztürk: “Türkiye ile beraber büyüyoruz!”

Uğur Öztürk: “Türkiye ile beraber büyüyoruz!”

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.03.2022
ABONE OL
Uğur Öztürk: “Türkiye ile beraber büyüyoruz!”

Vatanmed kurucusu Uğur Öztürk, Türkiye ile beraber büyüdüklerini ve saç ekiminde çok özel çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Öztürk, “Saç ekiminde Türkiye dikkatleri üzerine çekiyor. Biz de Vatanmed olarak saç ekiminde dikkatleri üzerimize çektiğini düşünüyoruz. Çünkü DHI, FUE gibi yenilikçi teknikleri kullanıyor, bu teknikler ile saç ekiminde başarılı sonuçlara ulaşıyoruz.” ifadelerinde bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA