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Op. Dr. Yavuz Özsular: Sanat galerisi değil klinik

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2022
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Op. Dr. Yavuz Özsular: Sanat galerisi değil klinik

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özsular’ın Nişantaşı’nda açtığı yeni klinik, içinde bulunan heykellerle bir sanat galerisini andırıyor. Sanat tutkunu Dr. Özsular, “Sanat ve estetik birbirini tamamlar, birbirinden beslenir” diyor.

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