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Hasan Burak Akyıldız: Pandemi iç mekan tasarımında tercihleri değiştirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2022
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Hasan Burak Akyıldız: Pandemi iç mekan tasarımında tercihleri değiştirdi

Tam 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, iç mekan tasarımını da etkiledi, bu alanda yeni kriterler ortaya çıktı. İç mimar Hasan Burak Akyıldız, koronavirüsün yaşam alanlarındaki etkisini değerlendirdi.

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